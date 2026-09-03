Главу дипмісії РФ викликали в МЗС Молдови через виборчі дільниці у Придністров’ї

3 вересня призначеного посла Росії Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови та вручили йому ноту протесту через плани Москви відкрити ще 16 виборчих дільниць у Придністров’ї для виборів до Державної думи Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У МЗС наголосили, що Росія може проводити виборчий процес на території Молдови лише за попередньої та офіційної згоди молдовської влади. Відомство закликало російську сторону відмовитися від відкриття дільниць у придністровському регіоні.

28 серпня "глава" Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія планує відкрити 17 виборчих дільниць для виборів до Держдуми. За даними Красносельського, у Придністров’ї проживають 220 тис. громадян Росії.

29 серпня МЗС Молдови повідомило, що російське посольство в Кишиневі узгодило з молдовською владою відкриття лише однієї дільниці – у самому посольстві. У відомстві назвали "неприйнятним" намір відкрити ще 16 дільниць на території країни.

2 вересня міністр закордонних справ Міхай Попшой після засідання уряду заявив, що Кишинів надішле Росії ноту протесту через ці плани. "Будь-яка інша виборча дільниця, відкрита без згоди конституційних органів влади Республіки Молдова, є недружнім кроком", – сказав Попшой.

Нагадаємо, що у травні правитель РФ Владімір Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров’я. Повнолітнім мешканцям регіону дозволили подавати заяви, навіть якщо вони не проживають постійно в Росії, не підтвердили володіння російською мовою та знання російської історії й законодавства.

Після цього президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використано з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.