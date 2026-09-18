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Вопреки планам, Фицо не прибыл на саммит в Украину

Новости — Пятница, 18 сентября 2026, 12:35 — Ольга Романская

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит "Карпатская инициатива", который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

Отсутствие Роберта Фицо подтверждает и видео, которое распространил официальный канал президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее словацкие СМИ сообщали, что Фицо планировал прибыть в Украину 18 сентября. О намерении поехать в Украину словацкий премьер-министр говорил и на пресс-конференции 17 сентября, где, кроме того, заявил, что "не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО".

По данным источников "ЕвроПравды", Словакия на саммите будет представлена на более низком дипломатическом уровне.

"Карпатская инициатива" – это саммит, который проводится впервые по инициативе Зеленского и призван объединить все государства, регионы и общины Карпатского региона. Президент Украины заявлял, что он даёт старт новому формату – "Карпатской восьмёрке". В неё, помимо Украины, должны войти Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и в целом Евросоюз.

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Фицо Словакия
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