Вопреки планам, Фицо не прибыл на саммит в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит "Карпатская инициатива", который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

Отсутствие Роберта Фицо подтверждает и видео, которое распространил официальный канал президента Украины Владимира Зеленского.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – "C8," the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Ранее словацкие СМИ сообщали, что Фицо планировал прибыть в Украину 18 сентября. О намерении поехать в Украину словацкий премьер-министр говорил и на пресс-конференции 17 сентября, где, кроме того, заявил, что "не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО".