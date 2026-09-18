У Сеуті спалахнули сутички під час переселення мігрантів до нового приймального центру

У п’ятницю в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці спалахнули заворушення під час перевезення сотень мігрантів до нового приймального центру в порту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанську державну телерадіокомпанію RTVE.

Зазначається, що рано-вранці поліція супроводжувала мігрантів пішки на відстань близько двох кілометрів до порту.

Перевезення розпочалося ще до світанку. Сили безпеки супроводжували великий натовп із тимчасових таборів на пляжах Трамполін та Бенітес до порту, де розташований новий приймальний центр, розрахований на близько 1 800 осіб.

Однак, за оцінками, у тимчасових пляжних таборах перебувало від 3 000 до 4 000 мігрантів.

За повідомленнями ЗМІ, частина групи спочатку йшла пішки, а згодом почала бігти. RTVE повідомила, що, судячи з усього, мігранти прагнули якомога швидше забезпечити собі місце в новому приймальному центрі. Поліції довелося залучити додаткові сили, щоб взяти натовп під контроль.

Центр у порту є п’ятим тимчасовим приймальним табором у Сеуті. Він покликаний зменшити навантаження на місто та допомогти з реєстрацією й забезпеченням мігрантів, тисячі яких провели близько півтора місяця на вулицях.

Нагадаємо, мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.