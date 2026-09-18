В Сеуте вспыхнули столкновения в ходе переселения мигрантов в новый приемный центр

В пятницу в испанском автономном городе Сеута в Северной Африке вспыхнули беспорядки во время перевозки сотен мигрантов в новый приемный центр в порту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанскую государственную телерадиокомпанию RTVE.

Отмечается, что ранним утром полиция сопровождала мигрантов пешком на расстояние около двух километров до порта.

Перевозка началась ещё до рассвета. Силы безопасности сопровождали большую толпу из временных лагерей на пляжах Трамполин и Бенитес до порта, где расположен новый приемный центр, рассчитанный на около 1 800 человек.

Однако, по оценкам, во временных пляжных лагерях находилось от 3 000 до 4 000 мигрантов.

По сообщениям СМИ, часть группы сначала шла пешком, а затем начала бежать. RTVE сообщила, что, судя по всему, мигранты стремились как можно быстрее обеспечить себе место в новом приёмном центре. Полиции пришлось задействовать дополнительные силы, чтобы взять толпу под контроль.

Центр в порту является пятым временным приёмным лагерем в Сеуте. Он призван снизить нагрузку на город и помочь с регистрацией и обеспечением мигрантов, тысячи которых провели около полутора месяцев на улицах.

Напомним, мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.