ЗМІ: Фіцо скасував візит до України через хворобу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито скасував заплановану поїздку до України через хворобу.

Про це повідомило словацьке інформагентство Tasr, інформує "Європейська правда".

На саміті Карпатської ініціативи його представлятиме міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт "Карпатська ініціатива", який проходить 18-20 вересня в Івано-Франківській області.

Ще напередодні Роберт Фіцо заявляв про плани прибути в Україну 18 вересня.

"Карпатська ініціатива" – це саміт, що проводиться вперше з ініціативи Зеленського, і який має на меті об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Президент України заявляв, що він дає старт новому формату – "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, загалом Євросоюз.

Раніше Фіцо "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО".