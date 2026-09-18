СМИ: Фицо отменил визит в Украину из-за болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы отменил запланированную поездку в Украину из-за болезни.

Об этом сообщило словацкое информационное агентство Tasr, передает "Европейская правда".

На саммите "Карпатской инициативы" его будет представлять министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит "Карпатская инициатива", который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области.

Еще накануне Фицо заявлял о планах прибыть в Украину 18 сентября.

"Карпатская инициатива" – это саммит, который проводится впервые по инициативе Зеленского и призван объединить все государства, регионы и общины Карпатского региона. Президент Украины заявил, что он даёт старт новому формату – "Карпатской восьмёрке". В неё, помимо Украины, должны войти Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и, в целом, Евросоюз.