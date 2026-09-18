У Зеленського розповіли, які країни можуть потрапити під тарифи після підписання "закону Грема"

Після того, як президент США Дональд Трамп підпише законопроєкт щодо "пекельних санкцій" імені покійного сенатора Ліндсі Грема, під дію тарифів можуть потрапити, зокрема Китай, Індія і Туреччина.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє "Європейська правда".

Власюк нагадав, що законопроєкт передбачає запровадження мит у розмірі до 100% на весь імпорт із країн, які залишаються серед п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій.

За його даними, за 8 місяців 2026 року Китай імпортував із Росії 585 млн барелів сирої нафти, Індія – 453 млн барелів, Туреччина – 44 млн барелів.

Власюк підкреслив, що саме ці держави належать до потенційних об’єктів застосування тарифів, передбачених законом. Серед інших країн, які можуть потрапити до цього переліку за результатами оновлення даних – Угорщина та Словаччина.

Водночас, уточнив він, закон передбачає окремі винятки, а президент США має право відмовитися від застосування тарифів за умови відповідного схвалення Конгресу.

"Також варто враховувати поставки російського скрапленого природного газу до Європи. За січень–серпень 2026 року лідерами були три країни ЄС. Франція імпортувала 4,3 млн тонн російського СПГ, Бельгія – 3,06 млн тонн, Іспанія – 2,77 млн тонн", – сказав Власюк.

За його словами, ризик застосування тарифів до європейських покупців залежатиме також від виконання ними зобов’язань щодо скорочення імпорту та передбачених законом винятків.

Окрему увагу слід приділити поставкам нафтопродуктів із третіх країн, які допомагають Росії компенсувати дефіцит пального після ударів по її нафтопереробній інфраструктурі, наголосив Власюк.

"За перші вісім місяців 2026 року до Росії або в напрямку країни морським шляхом надійшло чи прямувало 673 тис. барелів бензину з Індії, 325 тис. – із Марокко, 309 тис. – із Туреччини, а також 186 тис. барелів дизеля з Єгипту. Тому посилення контролю за компаніями, перевізниками, страховиками та фінансовими посередниками, які забезпечують такі поставки, є суттєвим для ефективності санкційної політики", – додав він.

Він наголосив, що саме від того, як адміністрація США використає надані законом повноваження, залежатиме його практичний ефект для російських доходів і можливостей обходити санкції, а відтак – спроможності Росії фінансувати війну проти України та розробляти власні технологічні рішення для її ведення.

Як писали, 16 вересня Палата представників США схвалила "проєкт Грема" про санкції проти РФ; тепер його має підписати президент Дональд Трамп.

У Білому домі підтвердили, що Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт.

Читайте також: "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп