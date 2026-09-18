У Зеленского рассказали, какие страны могут попасть под тарифы после подписания "закона Грема"

После того как президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о "адских санкциях" имени покойного сенатора Линдси Грема, под действие тарифов могут попасть, в частности, Китай, Индия и Турция.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает "Европейская правда".

Власюк напомнил, что законопроект предусматривает введение пошлин в размере до 100% на весь импорт из стран, которые остаются в числе пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа или способствуют обходу энергетических санкций.

По его данным, за 8 месяцев 2026 года Китай импортировал из России 585 млн баррелей сырой нефти, Индия – 453 млн баррелей, Турция – 44 млн баррелей.

Власюк подчеркнул, что именно эти государства относятся к потенциальным объектам применения тарифов, предусмотренных законом. Среди других стран, которые могут попасть в этот перечень по результатам обновления данных, – Венгрия и Словакия.

В то же время, уточнил он, закон предусматривает отдельные исключения, а президент США имеет право отказаться от применения тарифов при условии соответствующего одобрения Конгресса.

"Также следует учитывать поставки российского сжиженного природного газа в Европу. За январь–август 2026 года лидерами были три страны ЕС. Франция импортировала 4,3 млн тонн российского СПГ, Бельгия – 3,06 млн тонн, Испания – 2,77 млн тонн", – сказал Власюк.

По его словам, риск применения тарифов к европейским покупателям будет зависеть также от выполнения ими обязательств по сокращению импорта и предусмотренных законом исключений.

Особое внимание следует уделить поставкам нефтепродуктов из третьих стран, которые помогают России компенсировать дефицит топлива после ударов по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре, подчеркнул Власюк.

"За первые восемь месяцев 2026 года в Россию или в направлении страны морским путём поступило или направлялось 673 тыс. баррелей бензина из Индии, 325 тыс. – из Марокко, 309 тыс. – из Турции, а также 186 тыс. баррелей дизельного топлива из Египта. Поэтому усиление контроля за компаниями, перевозчиками, страховщиками и финансовыми посредниками, обеспечивающими такие поставки, имеет существенное значение для эффективности санкционной политики", – добавил он.

Он подчеркнул, что именно от того, как администрация США воспользуется предоставленными законом полномочиями, будет зависеть их практический эффект для российских доходов и возможностей обходить санкции, а следовательно – способности России финансировать войну против Украины и разрабатывать собственные технологические решения для ее ведения.

Как сообщалось, 16 сентября Палата представителей США одобрила "проект Грэма" о санкциях против РФ; теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

В Белом доме подтвердили, что Трамп планирует подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект.

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