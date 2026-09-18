Топдипломатка ЄС засудила "вибори" в окупованій Південній Осетії

Європейський Союз не визнав "вибори" в окупованому Росією регіоні Грузії – Південній Осетії, які пройшли 18 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

Результати цих виборів є недійсними, вважає глава дипломатії Європейського Союзу.

"Європейський Союз рішуче засуджує дії Москви, спрямовані на призначення російського чиновника де-факто президентом окупованої сепаратистської Південної Осетії, що є частиною Грузії. А також рішуче засуджує постійні спроби Росії зміцнити свій контроль шляхом включення Південної Осетії до політичної, військової, економічної та судової сфер Росії", – йдеться у заяві.

За словами Каї Каллас, ці заходи суперечать мирному врегулюванню конфлікту та є кроками до майбутньої незаконної анексії Росією окупованого сепаратистського регіону.

Також топдипломатка ЄС нагадала, що Європейський Союз ще раз наголошує на своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Тим часом у Росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходять парламентські "вибори". Міжнародні спостерігачі уже повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.

Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.

Уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією".