Топ-дипломатка ЕС осудила "выборы" в оккупированной Южной Осетии

Европейский Союз не признал "выборы" в оккупированном Россией регионе Грузии – Южной Осетии, которые прошли 18 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Результаты этих выборов являются недействительными, считает глава дипломатии Европейского Союза.

"Европейский Союз решительно осуждает действия Москвы, направленные на назначение российского чиновника де-факто президентом оккупированной сепаратистской Южной Осетии, которая является частью Грузии. А также решительно осуждает постоянные попытки России укрепить свой контроль путем включения Южной Осетии в политическую, военную, экономическую и судебную сферы России", – говорится в заявлении.

По словам Каи Каллас, эти меры противоречат мирному урегулированию конфликта и являются шагами к будущей незаконной аннексии Россией оккупированного сепаратистского региона.

Также высокопоставленная дипломатка ЕС напомнила, что Европейский Союз вновь подчеркивает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.