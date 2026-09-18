Топ-дипломатка ЕС осудила "выборы" в оккупированной Южной Осетии
Европейский Союз не признал "выборы" в оккупированном Россией регионе Грузии – Южной Осетии, которые прошли 18 сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Результаты этих выборов являются недействительными, считает глава дипломатии Европейского Союза.
"Европейский Союз решительно осуждает действия Москвы, направленные на назначение российского чиновника де-факто президентом оккупированной сепаратистской Южной Осетии, которая является частью Грузии. А также решительно осуждает постоянные попытки России укрепить свой контроль путем включения Южной Осетии в политическую, военную, экономическую и судебную сферы России", – говорится в заявлении.
По словам Каи Каллас, эти меры противоречат мирному урегулированию конфликта и являются шагами к будущей незаконной аннексии Россией оккупированного сепаратистского региона.
Также высокопоставленная дипломатка ЕС напомнила, что Европейский Союз вновь подчеркивает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Тем временем в России и на оккупированных ею территориях Украины с 18 по 20 сентября проходят парламентские "выборы". Международные наблюдатели уже сообщали о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса в стране-агрессоре.
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Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что работает с правительствами государств-членов Евросоюза над выделением Украине ещё 1 млрд евро на военные нужды.
Правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценировкой".