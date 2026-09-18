Майже половина британців підтримує санкції країни проти незаконних поселень Ізраїлю

Нове соціологічне опитування громадської думки у Великій Британії свідчить, що майже половина британців підтримує рішення уряду ввести санкції проти незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це пише Sky News із посиланням на опитування Deltapoll, передає "Європейська правда".

Раніше міністр закордонних справ Ед Мілібенд оголосив, що Велика Британія заборонить імпорт товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також, що введе санкції проти осіб та компаній, які підтримують діяльність поселень або отримують від неї прибуток, а також обмежить рекламу нерухомості в поселеннях.

Нове опитування свідчить, що 49% британців підтримують це рішення, що майже втричі більше, ніж тих, хто виступає проти цього оголошення (17%).

Однак понад третина (34%) респондентів заявили, що не знають, як до цього ставитися.

Крім того, лише 15% британців вважають Ізраїль на цей час своїм другом, тоді як 27% вважають його ворогом, а 40% вважають, що Ізраїль не є ані другом, ані ворогом.

Опитування проводилося серед 2056 дорослих у Великій Британії в режимі онлайн у період з 11 по 14 вересня 2026 року.

Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.

А Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.