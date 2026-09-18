Почти половина британцев поддерживает санкции страны против незаконных поселений Израиля

Новый социологический опрос общественного мнения в Великобритании показывает, что почти половина британцев поддерживает решение правительства ввести санкции против незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на опрос Deltapoll, передает "Европейская правда".

Ранее министр иностранных дел Эд Милибэнд объявил, что Великобритания запретит импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также введёт санкции против лиц и компаний, которые поддерживают деятельность поселений или получают от неё прибыль, и ограничит рекламу недвижимости в поселениях.

Новый опрос показывает, что 49% британцев поддерживают это решение, что почти в три раза больше, чем тех, кто выступает против этого заявления (17%).

Однако более трети (34%) респондентов заявили, что не знают, как к этому относиться.

Кроме того, лишь 15% британцев считают Израиль в настоящее время своим другом, тогда как 27% считают его врагом, а 40% полагают, что Израиль не является ни другом, ни врагом.

Опрос проводился среди 2056 взрослых в Великобритании в онлайн-режиме в период с 11 по 14 сентября 2026 года.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.

А Израиль принял ряд ответных мер в связи с санкциями Великобритании.