Поліція Чехії посилює охорону залізничних вокзалів через гібридні загрози РФ

Після інцидентів, що сталися в Німеччині, поліція Чехії зосередилася на посиленні безпеки на залізничних вокзалах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Поліція нагадала, що рівень терористичної загрози в Чехії залишається на рівні B, тобто помірний. Також було зазначено, що поліція зосередить свої сили на потенційно ризикованих об’єктах.

"Після подій у Німеччині ми одразу ж приділили більше уваги залізничним станціям і готові й надалі оперативно адаптувати свою діяльність. Насправді на цей момент у нас немає інформації про безпосередню загрозу безпеці в Чехії", – додали в поліції.

Глава МВС Любомир Метнар також висловився щодо посилення патрулювання на залізничних вокзалах у зв’язку з російськими загрозами.

"Європейський Союз та його інституції, а також чеські силові структури вже давно звертають увагу на розширення масштабів російської гібридної діяльності, яка включає кібератаки, операції з дезінформації, саботаж та інші форми дій, спрямовані на ослаблення безпеки та стійкості європейських держав", – заявив Метнар.

За його словами, Чехія постійно підвищує готовність своїх силових та інших структур.

На початку вересня Метнар заявив, що країна вжила заходів безпеки у зв’язку з інцидентами в сусідніх країнах.

У четвер у виступі перед Сеймом прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що Росія планує гібридні атаки на держави, які підтримують Україну, зокрема на Польщу.

Згодом чеський прем'єр Андрей Бабіш повідомив сервісу TN.cz, що Росія також веде гібридну війну проти Чехії.

"Тому наші спецслужби приділяють максимальну увагу всім ризикам, пов’язаним із діяльністю російських спецслужб, спрямованою проти нашої країни", – сказав прем’єр-міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон 18 вересня відзначив посилення російської гібридної загрози і розпорядився підготувати план захисту критичної інфраструктури від неї.

Також 18 вересня стало відомо, що Болгарія почне оснащувати об’єкти критичної інфраструктури системами протидії дронам, а місцевій поліції доручили посилити патрулювання на об’єктах з виробництва та зберігання зброї.