Болгарія оснастить об’єкти критичної інфраструктури захистом від дронів

Болгарія почне оснащувати об’єкти критичної інфраструктури системами протидії дронам, а місцевій поліції доручили посилити патрулювання на об’єктах з виробництва та зберігання зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв, якого цитує Reuters.

Міністр розповів, що уряд проаналізував стан безпеки об’єктів критичної інфраструктури та почне оснащувати їх системами протидії дронам.

Демерджієв зазначив, що поліції також було дано вказівку посилити патрулювання на об’єктах виробництва та зберігання зброї.

Цей крок зроблено через кілька днів після того, як на складі зброї, який належить компанії EMCO, сталася пожежа, що викликало занепокоєння щодо безпеки виробників боєприпасів.

Міністр внутрішніх справ Болгарії відзначив схожість цього випадку з попередньою пожежею на складі ЕМКО у серпні. Прокуратура розглядає як потенційно можливі усі версії, включно зі злим умислом.

ЕМКО належить бізнесмену Еміліану Гебрєву, який у 2015 році, ймовірно, пережив отруєння "Новічком".

Підозрілі інциденти на об’єктах компанії були і в 2022-2023 роках.