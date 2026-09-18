Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури від гібридних атак РФ

Президент Франції Емманюель Макрон відзначив посилення російської гібридної загрози і розпорядився підготувати план захисту критичної інфраструктури від неї.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами парламентських партій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За його словами, протягом останніх тижнів російська гібридна загроза для європейців і Франції посилилася.

"З цього літа Росія значно збільшила кількість своїх атак: атака дроном на поїзд, що курсує між Києвом і Варшавою, спроба атаки в Лейпцигу, запуск ракети поблизу данського фрегата, кілька вторгнень у повітряний простір європейських країн…" – перерахував він.

Макрон заявив, що віддав розпорядження "посилити" пильність Франції щодо російської загрози.

За його словами, це передбачає план захисту критичної та найбільш чутливої інфраструктури в рамках промислової та технологічної оборонної бази від атак дронів та кібератак.

"Міністр внутрішніх справ доручить уряду підготувати план захисту нашої критично важливої інфраструктури та найбільш вразливих об’єктів нашої оборонної промисловості й технологічної бази від атак із використанням дронів та кібератак", – заявив Макрон.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Варто також зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.