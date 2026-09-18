Полиция Чехии усиливает охрану железнодорожных вокзалов из-за гибридных угроз со стороны РФ

После инцидентов, произошедших в Германии, полиция Чехии сосредоточилась на усилении безопасности на железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Полиция напомнила, что уровень террористической угрозы в Чехии остается на уровне B, то есть умеренный. Также было отмечено, что полиция сосредоточит свои силы на потенциально рискованных объектах.

"После событий в Германии мы сразу же уделили больше внимания железнодорожным вокзалам и готовы и в дальнейшем оперативно адаптировать свою деятельность. На самом деле, на данный момент у нас нет информации о непосредственной угрозе безопасности в Чехии", – добавили в полиции.

Глава МВД Любомир Метнар также высказался по поводу усиления патрулирования на железнодорожных вокзалах в связи с российскими угрозами.

"Европейский Союз и его институты, а также чешские силовые структуры уже давно обращают внимание на расширение масштабов российской гибридной деятельности, которая включает кибератаки, операции по дезинформации, саботаж и другие формы действий, направленные на ослабление безопасности и устойчивости европейских государств", – заявил Метнар.

По его словам, Чехия постоянно повышает готовность своих силовых структур и других ведомств.

В начале сентября Метнар заявил, что страна приняла меры безопасности в связи с инцидентами в соседних странах.

В четверг в выступлении перед Сеймом премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия планирует гибридные атаки на государства, поддерживающие Украину, в частности на Польшу.

Впоследствии чешский премьер Андрей Бабиш сообщил сервису TN.cz, что Россия также ведет гибридную войну против Чехии. "Поэтому наши спецслужбы уделяют максимальное внимание всем рискам, связанным с деятельностью российских спецслужб, направленной против нашей страны", – сказал премьер-министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 сентября отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критической инфраструктуры от неё.

Также 18 сентября стало известно, что Болгария начнет оснащать объекты критической инфраструктуры системами противодействия дронам, а местной полиции поручили усилить патрулирование на объектах по производству и хранению оружия.