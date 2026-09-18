У Німеччині партія "Зелені" та керівний Християнсько-демократичний союз різко розкритикували нібито плани керівництва партії "Альтернатива для Німеччини" проконсультуватися з радником глави Кремля Владіміра Путіна щодо відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німецькі політики вважають такі наміри зрадою.

"Німеччина не повинна знову ставати залежною від Росії", – заявив депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер.

"Ми не повинні повторювати помилок енергетичної кризи. Вона обійшлася нам у 50 мільярдів євро. Ми не повинні прагнути повернутися до того. Це було б зрадою. Путін використовує "АдН" у своїх цілях", – наголосив політик.

Депутат ХДС Родеріх Кізеветтер також говорить про зраду.

"„АдН" стоїть на боці Росії й готова зрадити як Україну, так і Німеччину", – зазначив він.

"Росія використовує енергоносії, зокрема "Північний потік", як гібридну зброю у військових цілях. Поновлення роботи "Північного потоку" стало б катастрофою для європейської безпеки та призвело б до ізоляції Німеччини", – заявив політик.

Крім того, за його словами, ця зустріч може посилити ті фракції в ХДС канцлера Фрідріха Мерца, які також виступають за закупівлю російського газу.

Раніше Reuters стало відомо, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.