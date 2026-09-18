В Германии партия "Зеленые" и правящий Христианско-демократический союз резко раскритиковали якобы планы руководства партии "Альтернатива для Германии" проконсультироваться с советником главы Кремля Владимира Путина по поводу возобновления поставок российского газа в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Немецкие политики считают такие намерения предательством.

"Германия не должна снова становиться зависимой от России", – заявил депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер.

"Мы не должны повторять ошибок энергетического кризиса. Он обошелся нам в 50 миллиардов евро. Мы не должны стремиться вернуться к тому. Это было бы предательством. Путин использует "АдН" в своих целях", – подчеркнул политик.

Депутат ХДС Родерих Кизеветтер также говорит о предательстве.

"„АдН" стоит на стороне России и готова предать как Украину, так и Германию", – отметил он.

"Россия использует энергоносители, в частности „Северный поток", как гибридное оружие в военных целях. Возобновление работы "Северного потока" стало бы катастрофой для европейской безопасности и привело бы к изоляции Германии", – заявил политик.

Кроме того, по его словам, эта встреча может укрепить позиции тех фракций в ХДС канцлера Фридриха Мерца, которые также выступают за закупку российского газа.

Ранее Reuters стало известно, что главный экономический представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российской угрозы для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.