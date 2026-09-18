У Чехії попередили про нову енергетичну кризу в Європі

Віцепрем’єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу.

Про це він сказав у п’ятницю, 18 вересня, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Гавлічек очікує, що, хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці.

За його словами, Чехія тому шукатиме союзників у ЄС для впровадження стабілізаційних заходів, зосередившись насамперед на обмеженні обігу квот на викиди.

Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах й наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система "резервних джерел", яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії.

"Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії", – додав Гавлічек.

У цьому контексті варто нагадати, що 16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.

Також писали, що італійський уряд анонсував скасування дорожнього податку для невеликих авто і мотоциклів у 2027 році через високі ціни на пальне.