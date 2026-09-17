Італія частково скасує дорожній податок через високі ціни на пальне

Італійський уряд анонсував скасування дорожнього податку для невеликих авто і мотоциклів у 2027 році.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу в італійському уряді анонсували скасування дорожнього податку для невеликих авто й мотоциклів. Цей крок торкнеться приблизно 14,5 млн транспортних засобів та може коштувати держбюджету понад 2 млрд євро.

Прем’єрка Джорджа Мелоні заявила, що йдеться про скасування "одного з найбільш ненависних для італійців податків".

Поки незрозуміло, з яких коштів профінансують такий податковий виняток.

Рішення розцінюють як один з кроків для здобуття прихильності виборців перед парламентськими виборами 2027 року. Зараз коаліційні партії поступаються в опитуваннях лівоцентристам, також зростає підтримка нової крайньої правої партії "Національне майбутнє" на чолі з ексгенералом Роберто Ванначчі.

Раніше італійський уряд у спробі пом’якшити ефект високих цін на пальне запровадив та продовжив низку заходів зі зниження акцизних податків, на що витратили близько 2,8 млрд євро.

Нещодавно продовжили термін дії зниженого акцизного податку на дизельне пальне до 25 вересня (попередній мав завершитись цього тижня).

Єврокомісія та МВФ критикували заходи, зазначаючи, що Італія мала б більше зосередити подібні пільги на вразливих категоріях та зменшити їхній загальний вплив на ситуацію з державними фінансами.

Проєкт бюджету прогнозує, що держборг Італії цьогоріч сягне майже 139% ВВП, у разі чого вона стане країною з найбільшим у єврозоні державним боргом замість Греції.

Навесні Італія закликала ЄС послабити бюджетні правила через енергетичну кризу, спричинену наслідками війни США проти Ірану.

Як повідомляли, цього тижня Мелоні спростувала припущення ЗМІ про те, що вона може ініціювати дострокові вибори до закінчення терміну повноважень восени наступного року.