В Чехии предупредили о новом энергетическом кризисе в Европе

Вице-премьер-министр и министр промышленности Чехии Карел Гавличек предупредил, что Европа вступает в очередной энергетический кризис.

Об этом он заявил в пятницу, 18 сентября, сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Гавличек ожидает, что, хотя кризис пока не оказал значительного влияния на цены для потребителей, расходы на энергию вырастут в ближайшие месяцы.

По его словам, Чехия поэтому будет искать союзников в ЕС для внедрения стабилизационных мер, сосредоточившись прежде всего на ограничении оборота квот на выбросы.

Также он обратил внимание на текущий рост цен на энергоносители на биржах и подчеркнул, что цены на энергоносители в Европе значительно выше, чем в некоторых других частях мира. По его словам, одной из причин этого является так называемая система "резервных источников", которая оказывает фундаментальное влияние на цену электроэнергии.

"Европа допустила ошибки, поспешив с определенными изменениями. Из-за этого мы потеряли 20 лет. Чтобы исправить ситуацию, понадобится не намного меньше времени. Мы должны стабилизировать ситуацию в Европе с целью снижения зависимости и создания новых источников энергии", – добавил Гавличек.

В этом контексте стоит напомнить, что 16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что итальянское правительство объявило об отмене дорожного налога для небольших автомобилей и мотоциклов в 2027 году из-за высоких цен на топливо.