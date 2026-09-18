ЗМІ: станом на початок осені війна з Іраном коштувала США понад $40 млрд

Представники Міністерства оборони США повідомили законодавцям про те, що станом на початок вересня війна в Ірані обійшлася країні у понад $40 млрд.

Про це пише ABC News із посиланням на відповідні документи та дані двох обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначається, станом на 3 вересня війна в Ірані обійшлася США щонайменше у $43,3 млрд.

Згідно з оцінкою, наданою Центральним командуванням США, вартість заміни знищеної військової техніки склала $4,3 млрд, а на заміну боєприпасів було витрачено приблизно $28 млрд.

Витрати, пов’язані зі знищенням сотень будівель на американських базах, не враховані.

Кілька днів тому писали, що згідно з новим дослідженням Конгресу США, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.