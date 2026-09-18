СМИ: по состоянию на начало осени война с Ираном обошлась США в более чем $40 млрд

Представители Министерства обороны США сообщили законодателям, что по состоянию на начало сентября война в Иране обошлась стране в более чем $40 млрд.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на соответствующие документы и данные двух осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, по состоянию на 3 сентября война в Иране обошлась США как минимум в $43,3 млрд.

Согласно оценке, предоставленной Центральным командованием США, стоимость замены уничтоженной военной техники составила $4,3 млрд, а на замену боеприпасов было потрачено примерно $28 млрд.

Расходы, связанные с уничтожением сотен зданий на американских базах, не учтены.

Несколько дней назад сообщалось, что, согласно новому исследованию Конгресса США, решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около $38 млрд прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Также в отчете подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооруженных сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.