Глави МЗС України та Литви обговорили оборонні потреби та мирні переговори

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом, зокрема, щодо потреб України в галузі оборони та останніх змінах у мирних переговорах.

Про це він повідомив увечері 18 вересня у соцмережах, пише "Європейська правда".

Сибіга поінформував Будріса щодо ситуації на полі бою, наслідків терору Росії проти України та найнагальніші українські потреби в галузі оборони.

Також міністри обговорили останні зміни у мирних переговорах.

"Україна, як і раніше, прагне досягти всеосяжного та тривалого миру. Прийняття рішень щодо миру та майбутнього європейської безпеки вимагає повного політичного впливу, ресурсів та безпосередньої участі Європи. Ефективна дипломатія також потребує достатнього тиску на Росію, щоб схилити її до миру, а не до подальшої ескалації", – зазначив він.

Сибіга наголосив, що під час розмови вони приділили особливу увагу ситуації в Чорному морі. Міністри обговорили кроки, необхідні для протидії російським загрозам там, захисту морських шляхів та забезпечення безпечного й вільного судноплавства в Чорному морі.

Окрім цього, вони обмінялися думками щодо подальшого розвитку регіональної співпраці та зміцнення безпеки в усьому регіоні.

"Україна та Литва мають спільне чітке розуміння загроз, з якими ми стикаємося, та необхідності тіснішої координації у реагуванні на них", – додав він.

Цього ж дня писали, що Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.

Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.