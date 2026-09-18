Главы МИД Украины и Литвы обсудили оборонные потребности и мирные переговоры

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел беседу со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом, в частности, о потребностях Украины в сфере обороны и последних изменениях в мирных переговорах.

Об этом он сообщил вечером 18 сентября в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Сибига проинформировал Будриса о ситуации на поле боя, последствиях террора России против Украины и наиболее насущных потребностях Украины в сфере обороны.

Также министры обсудили последние изменения в мирных переговорах.

"Украина, как и прежде, стремится достичь всеобъемлющего и прочного мира. Принятие решений относительно мира и будущего европейской безопасности требует полного политического влияния, ресурсов и непосредственного участия Европы. Эффективная дипломатия также требует достаточного давления на Россию, чтобы склонить ее к миру, а не к дальнейшей эскалации", – отметил он.

Сибига подчеркнул, что в ходе беседы они уделили особое внимание ситуации в Черном море. Министры обсудили шаги, необходимые для противодействия российским угрозам в этом регионе, защиты морских путей и обеспечения безопасного и свободного судоходства в Черном море.

Кроме того, они обменялись мнениями о дальнейшем развитии регионального сотрудничества и укреплении безопасности во всем регионе.

"Украина и Литва имеют общее четкое понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся, и необходимости более тесной координации в реагировании на них", – добавил он.

В тот же день сообщалось, что Будрис заявил, что его страна также располагает данными о том, что Россия готовит гибридные атаки против союзников Украины.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.