В Одеській області відновили румунськомовний клас

У селі Орлівка Одеської області ухвалили рішення повторно відкрити 1-й клас із викладанням румунською мовою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві генконсульства Румунії в Одесі.

Як зазначено, 18 вересня цього року генеральний консул Румунії в Одесі Клаудіу Тетару знову прибув до Орлівки, щоб знайти "остаточне рішення щодо забезпечення права дітей із румунської громади здобувати освіту рідною мовою".

"За результатами обговорень педагогічна рада школи в Орлівці ухвалила рішення повторно відкрити 1-й клас із викладанням румунською мовою. Згодом це рішення затвердила місцева влада Рені. Починаючи з понеділка, 21 вересня цього року, семеро повторно зарахованих дітей відновлять навчання румунською мовою", – йдеться у заяві.

Водночас період до впровадження з 1 вересня 2027 року нового етапу реформи середньої освіти в Україні дає профільним органам влади Румунії та України необхідний час для пошуку довгострокового інституційного рішення щодо збереження та розвитку навчання румунською мовою для історичної румунської громади України.

В обговоренні разом із консулом Румунії взяли участь голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев, мер міста Рені Ігор Плєхов, начальниця відділу освіти Рені Лілія Бондаренко та директорка школи в Орлівці Олена Калуян.

Також у зустрічі взяли участь батьки етнічних румунів, представники місцевих ЗМІ та румунських асоціацій Одеської області.

17 вересня посольство України в Бухаресті заявило, що компетентні органи в Києві з’ясують усі обставини ситуації довкола класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області. Раніше з’явилася інформація, що цей клас закрили невдовзі після початку навчального року.

Зазначається, що клас розпочав роботу 1 вересня, але був закритий через чотири дні. Стверджується, що батьків закликали перевести своїх дітей до класу з викладанням українською мовою.

Варто нагадати, що в Україні щороку 31 серпня тепер відзначатиметься день румунської мови.

Наприкінці серпня президент Румунії Нікушор Дан оголосив про зустріч між його країною та Україною щодо питання національних меншин.

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