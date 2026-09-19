В Одесской области возобновили румыноязычный класс

В селе Орловка Одесской области приняли решение вновь открыть 1-й класс с преподаванием на румынском языке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении генерального консульства Румынии в Одессе.

Как отмечается, 18 сентября этого года генеральный консул Румынии в Одессе Клаудиу Тетару вновь прибыл в Орловку, чтобы найти "окончательное решение по обеспечению права детей из румынской общины на получение образования на родном языке".

"По итогам обсуждений педагогический совет школы в Орловке принял решение повторно открыть 1-й класс с преподаванием на румынском языке. Впоследствии это решение утвердили местные власти Рени. Начиная с понедельника, 21 сентября этого года, семеро повторно зачисленных детей возобновят обучение на румынском языке", – говорится в заявлении.

В то же время период до внедрения с 1 сентября 2027 года нового этапа реформы среднего образования в Украине дает профильным органам власти Румынии и Украины необходимое время для поиска долгосрочного институционального решения по сохранению и развитию обучения на румынском языке для исторической румынской общины Украины.

В обсуждении вместе с консулом Румынии приняли участие председатель Измаильской районной военной администрации Родион Абашев, мэр города Рени Игорь Плехов, начальница отдела образования Рени Лилия Бондаренко и директор школы в Орловке Елена Калуян.

Также во встрече приняли участие родители этнических румын, представители местных СМИ и румынских ассоциаций Одесской области.

17 сентября посольство Украины в Бухаресте заявило, что компетентные органы в Киеве выяснят все обстоятельства ситуации вокруг класса с румынским языком обучения в селе Орловка Одесской области. Ранее появилась информация, что этот класс закрыли вскоре после начала учебного года.

Отмечается, что класс начал работу 1 сентября, но был закрыт через четыре дня. Утверждается, что родителей призвали перевести своих детей в класс с преподаванием на украинском языке.

Стоит напомнить, что в Украине ежегодно 31 августа теперь будет отмечаться день румынского языка.

В конце августа президент Румынии Никушор Дан объявил о встрече между его страной и Украиной по вопросу национальных меньшинств.

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