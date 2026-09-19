ЗМІ: США попереджають союзників про затримки з постачанням ракет через їхній дефіцит

США попередили союзників, що слід очікувати затримок у постачанні ключових видів озброєння на строк до п’яти років, оскільки країна відновлює власні запаси, які були вичерпані.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами офіційних осіб, низка європейських країн очікує, що поставки ключових ракетних систем та засобів протиповітряної оборони будуть відкладені внаслідок того, що американські збройні сили вичерпали власний арсенал під час війни з Іраном.

Як зазначає агентство, Німеччина звернулася до США з проханням прискорити поставку крилатих ракет великої дальності Tomahawk та наземних пускових установок Typhon, однак вичерпані запаси цієї потужної зброї у США означають, що її виробник – компанія Raytheon – навряд чи зможе виконати замовлення протягом найближчих п’яти років.

Ще двоє посадовців зазначили, що деякі східноєвропейські країни, які також покладаються на американські системи озброєння, зіткнулися із затримками вже незабаром після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

Рішення Пентагону надати пріоритет власним запасам також ускладнює зусилля України, спрямовані на те, щоб США надіслали їй більше перехоплювачів системи ППО Patriot напередодні зими, яка, як очікується, буде важкою.

Питання про вкрай необхідну Україні систему ППО стане ключовою темою на засіданнях Організації Об’єднаних Націй, що відбудуться наступного тижня в Нью-Йорку.

За оцінками, США використали в Ірані понад половину своїх найсучасніших ракет Patriot, третину ракет Tomahawk та майже половину ракет точного удару й перехоплювачів системи THAAD. Бюджетне управління Конгресу заявило, що з червня 2025 року США, ймовірно, використали аж дві третини своїх запасів перехоплювачів протиракетної оборони.

Дефіцит запасів впливає не лише на США та Європу. У квітні США повідомили Японії, що поставки ракет Tomahawk затримаються на строк до двох років. Саудівська Аравія також закликала союзників, зокрема США, надати військову підтримку для відбиття атак хуситів у Ємені. Вашингтон не повідомив, чи надасть додаткову допомогу.

Проте, за словами джерел, США продовжують постачати зброю, закуплену європейськими союзниками для України, в рамках ініціатив НАТО та Європейського Союзу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.

А президент США Дональд Трамп пригрозив джерелам ЗМІ "тривалими термінами ув'язнення" через появу даних про дефіцит боєприпасів у армії США.