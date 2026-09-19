СМИ: США предупреждают союзников о задержках с поставками ракет из-за их дефицита

США предупредили союзников, что следует ожидать задержек в поставках ключевых видов вооружения на срок до пяти лет, поскольку страна восстанавливает свои запасы, которые были исчерпаны.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам официальных лиц, ряд европейских стран ожидает, что поставки ключевых ракетных систем и средств противовоздушной обороны будут отложены вследствие того, что американские вооруженные силы исчерпали собственный арсенал во время войны с Ираном.

Как отмечает агентство, Германия обратилась к США с просьбой ускорить поставку крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon, однако исчерпанные запасы этого мощного оружия в США означают, что его производитель – компания Raytheon – вряд ли сможет выполнить заказ в течение ближайших пяти лет.

Еще двое чиновников отметили, что некоторые восточноевропейские страны, которые также полагаются на американские системы вооружения, столкнулись с задержками уже вскоре после того, как 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана.

Решение Пентагона отдать приоритет собственным запасам также затрудняет усилия Украины, направленные на то, чтобы США отправили ей больше перехватчиков системы ПВО Patriot в преддверии зимы, которая, как ожидается, будет суровой.

Вопрос о крайне необходимой Украине системе ПВО станет ключевой темой на заседаниях Организации Объединенных Наций, которые состоятся на следующей неделе в Нью-Йорке.

По оценкам, США использовали в Иране более половины своих самых современных ракет Patriot, треть ракет Tomahawk и почти половину ракет точного удара и перехватчиков системы THAAD. Бюджетное управление Конгресса заявило, что с июня 2025 года США, вероятно, использовали целых две трети своих запасов перехватчиков противоракетной обороны.

Дефицит запасов затрагивает не только США и Европу. В апреле США сообщили Японии, что поставки ракет "Томагавк" задержатся на срок до двух лет. Саудовская Аравия также призвала союзников, в частности США, оказать военную поддержку для отражения атак хуситов в Йемене. Вашингтон не сообщил, окажет ли он дополнительную помощь.

Однако, по словам источников, США продолжают поставлять оружие, закупленное европейскими союзниками для Украины, в рамках инициатив НАТО и Европейского Союза.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевых систем ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что у американских вооруженных сил иссякают запасы ключевых ракет.

А президент США Дональд Трамп пригрозил источникам в СМИ "длительными сроками заключения" из-за появления данных о дефиците боеприпасов в армии США.