Повітряний простір Молдови порушили кілька невідомих дронів

Прикордонна поліція Молдови вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих літальних апаратів, які порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву молдовського прикордонного відомства.

У відомстві додали, що патрулі прикордонників проводять у цьому районі ретельні перевірки для з’ясування всіх обставин події, що сталася вночі, а також пошуку можливих уламків або фрагментів, що впали.

За даними молдовських прикордонників, близько опівночі в районі населеного пункту Каплани Штефан-Воде було помічено групу невідомих безпілотників.

Два літальні апарати перетнули повітряний простір Молдови, рухаючись у напрямку сіл Оленешти – Чистоводне. В той самий час ще один дрон зафіксували безпосередньо над селом Каплани – він летів з боку Крокмаза, а потім покинув територію країни.

Крім того, о 5:19 ранку українська сторона повідомила молдавських прикордонників про те, що приблизно за 1,5–2 км від державного кордону (у районі українського села Троїцьке) зафіксувала падіння невідомого об’єкта, після чого сталося його загоряння.

Нагадаємо, 18 вересня, у селі Колоніца поблизу Кишинева, молдовська поліція знайшла уламки дрона.

Перед тим уночі у передмісті Кишинева пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Молдови ж заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.