Воздушное пространство Молдовы нарушили несколько неизвестных дронов

Пограничная полиция Молдовы утром 19 сентября в районе Штефан-Воде зафиксировала несколько неизвестных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление молдавского пограничного ведомства.

В ведомстве добавили, что патрули пограничников проводят в этом районе тщательные проверки для выяснения всех обстоятельств происшествия, произошедшего ночью, а также поиска возможных обломков или упавших фрагментов.

По данным молдавских пограничников, около полуночи в районе населенного пункта Капланы Штефан-Воде была замечена группа неизвестных беспилотников.

Два летательных аппарата пересекли воздушное пространство Молдовы, двигаясь в направлении сел Оленешти – Чистоводне. В это же время ещё один дрон зафиксировали непосредственно над селом Капланы – он летел со стороны Крокмаза, а затем покинул территорию страны.

Кроме того, в 5:19 утра украинская сторона сообщила молдавским пограничникам о том, что примерно в 1,5–2 км от государственной границы (в районе украинского села Троицкое) зафиксировала падение неизвестного объекта, после чего произошло его возгорание.

Напомним, 18 сентября в селе Колоница недалеко от Кишинева молдавская полиция обнаружила обломки дрона.

Ранее ночью в пригороде Кишинева раздался мощный взрыв. Министерство обороны Молдовы, в свою очередь, заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.