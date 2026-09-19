Німецький топгенерал претендує на високу посаду в НАТО

Начальник Генерального штабу Збройних сил Німеччини Карстен Броєр висунув свою кандидатуру на посаду голови Військового комітету НАТО у рамках голосування, яке відбудеться в суботу в Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Наразі цю посаду обіймає адмірал Джузеппе Каво Драгоне з Італії.

61-річний Броєр змагатиметься з генералом Марі Аннабель Дженні Каріньян, яка наразі є начальником Генерального штабу Канади.

Переможець голосування очолить Військовий комітет НАТО з липня 2027 року.

Голова комітету вважається однією з найвпливовіших осіб у НАТО поряд із Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), посаду якого наразі обіймає генерал ВПС США Алексус Грінкевич.

Варто зазначити, що Броєр раніше говорив, що Європі потрібна визначеність від США щодо військової співпраці.

Він також висловлював думку, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.