Глава МВС Литви пояснив, чому трьох українців визнали загрозою нацбезпеці
Після повідомлення Департаменту державної безпеки Литви про те, що трьох громадян України, які виконували завдання ворожих розвідувальних служб, визнано загрозою національній безпеці Литви та вислано з країни, міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас заявив, що така діяльність несумісна із законним перебуванням у Литві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За словами міністра, звинувачені українці займалися зйомкою стратегічних об’єктів.
„Вони збирали інформацію про стратегічні об’єкти, знімали їх. Це несумісно з законним перебуванням у Литві та є діяльністю проти інтересів Литви, тому й були ухвалені такі рішення", – заявив Кателінас журналістам в уряді.
„Ймовірно, зібрану інформацію згодом можна використовувати для саботажу або створення інших загроз", – додав він.
За словами міністра, вербування людей зазвичай відбувається через листування в різних додатках.
„Це часто відбувається в різних додатках, у так званих чатах, де встановлюють контакт з людиною та пропонують певну винагороду. Людина погоджується виконувати таку діяльність, і в результаті ми опиняємося в такій ситуації, як зараз", – сказав він.
Разом із тим Кателінас поки що не має інформації про те, чи були особи, визнані загрозою національній безпеці, вже вислані з Литви.
"Не можу уточнити, це потрібно з’ясовувати в Департаменті міграції – коли ці дії будуть виконані або, можливо, вже виконані", – сказав міністр.
"Зараз не можу це коментувати, новина дійсно зовсім свіжа, такої точної інформації у мене немає", – підкреслив він.
Раніше стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.
Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.