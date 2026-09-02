У Литві коні-втікачі спричинили хаос на міжміській трасі

Вранці у середу на одній з міжміських трас у Литві водіїв налякало стадо коней без власника, які бігли узбіччям.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на секції траси Вільнюс-Панявежис вранці 2 вересня. О 7 ранку до поліції надійшов перший дзвінок від водіїв про те, що з десяток коней, з якими нікого немає, перебувають на ділянці дороги біля Клевіна.

Після того телефонували ще кілька свідків, інформуючи, що стадо рухається у напрямку Укмерге.

У поліції згодом повідомили, що коней наздогнав власник, проблема вирішена і небезпеки для дорожнього руху більше немає.

Поки невідомо, як і звідки втекли тварини.

В кінці травня вулицями Рима промчали десятки коней, яких налякали під час репетиції параду.

Схожий інцидент був також у Лондоні, коли армійські коні злякалися під час рутинних вправ.