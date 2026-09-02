В Литве сбежавшие лошади вызвали хаос на междугородней трассе
Новости — Среда, 2 сентября 2026, 08:38 —
Утром в среду на одной из междугородних трасс в Литве водителей напугало стадо лошадей без хозяина, бежавших по обочине.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на участке трассы Вильнюс-Панявежис утром 2 сентября. В 7 утра в полицию поступил первый звонок от водителей о том, что около десятка лошадей без сопровождения находятся на участке дороги возле Клевина.
После этого позвонили еще несколько свидетелей, сообщив, что стадо движется в направлении Укмерге.
В полиции позже сообщили, что лошадей догнал владелец, проблема решена и опасности для дорожного движения больше нет.
Пока неизвестно, как и откуда сбежали животные.
В конце мая по улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада.
Подобный инцидент произошел также в Лондоне, когда армейские лошади испугались во время рутинных упражнений.