В Литве сбежавшие лошади вызвали хаос на междугородней трассе

Утром в среду на одной из междугородних трасс в Литве водителей напугало стадо лошадей без хозяина, бежавших по обочине.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на участке трассы Вильнюс-Панявежис утром 2 сентября. В 7 утра в полицию поступил первый звонок от водителей о том, что около десятка лошадей без сопровождения находятся на участке дороги возле Клевина.

После этого позвонили еще несколько свидетелей, сообщив, что стадо движется в направлении Укмерге.

В полиции позже сообщили, что лошадей догнал владелец, проблема решена и опасности для дорожного движения больше нет.

Пока неизвестно, как и откуда сбежали животные.

В конце мая по улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада.

Подобный инцидент произошел также в Лондоне, когда армейские лошади испугались во время рутинных упражнений.