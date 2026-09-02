Посол: Украина поможет Германии противостоять диверсиям РФ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Киев уже активно сотрудничает с Берлином, чтобы помочь Германии в противодействии российским диверсиям.

Об этом он сообщил в комментарии "Европейской правде".

Макеев отметил, что в Германии уже появилось осознание серьезности угрозы, которую представляют скрытые действия РФ, хотя на словах до сих пор используют термин "гибридные атаки" – что показала, в частности, реакция на дрон со взрывчаткой в Лейпциге.

"Очень важно, что Россия была признана исполнителем, заказчиком, организатором этой атаки и что речь идет не об единичных атаках, а о системной российской работе. Хотя немецкое правительство говорит о гибридных атаках и гибридных угрозах, в немецком политикуме и обществе уже ощущается, что за словом "гибридная" перестают прятаться, как за чем-то, что уменьшает опасность этих угроз и атак. И это важное изменение в восприятии", – отметил посол.

По его мнению, согласованные ответные меры – закрытие российского генерального консульства в Бонне, "Русского дома", давление на "теневой флот" – чрезвычайно важные шаги.

Посол заявил, что Киев уже давно сотрудничает с Берлином, предлагая свой опыт для противодействия российской угрозе – тем более что Германия сейчас является "донором номер один" по объемам помощи Украине.

"Мы уже давно вместе с МВД Германии готовим решения, которые позволят немцам использовать наш опыт в противодействии российским дронам и в защите критической инфраструктуры", – заявил Макеев.

По его словам, этим вопросам будут посвящены "ближайшие телефонные переговоры, контакты и визиты украинских делегаций в Германию и немецких делегаций в Украину".

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке на аэропорт Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генерального консульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина