Путін назвав "військовою таємницею" можливість ударів РФ по Британії

Правитель РФ Владімір Путін відмовився виключати можливість російських ударів по військових об’єктах на території Великої Британії за її підтримку України.

Про це він сказав на пресконференції, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Путін заявив, що будь-які військові об’єкти на території України, в тому числі британські, якщо вони там є, є "законною ціллю" Збройних сил Росії.

Водночас він висловив сумнів у тому, що на території України є британські військові об’єкти.

"В Україні є британські військові об’єкти?" – перепитав очільник Кремля.

На уточнення журналіста, що це гіпотетичне запитання, Путін відповів: "Якщо будуть, то точно (стануть ціллю. – Ред.)".

На запитання про те, чи можуть стати військовими цілями об’єкти військової промисловості Великої Британії, які розміщені на британській території, Путін відповів: "Це секрет, військова таємниця".

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.