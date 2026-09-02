Путин назвал "военной тайной" возможность ударов РФ по Великобритании

Правитель РФ Владимир Путин отказался исключать возможность российских ударов по военным объектам на территории Великобритании в связи с её поддержкой Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, как цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что любые военные объекты на территории Украины, в том числе британские, если они там есть, являются "законной целью" Вооруженных сил России.

В то же время он выразил сомнение в том, что на территории Украины есть британские военные объекты.

"В Украине есть британские военные объекты?" – переспросил глава Кремля.

На уточнение журналиста, что это гипотетический вопрос, Путин ответил: "Если будут, то точно (станут целью. – Ред.)".

На вопрос о том, могут ли стать военными целями объекты военной промышленности Великобритании, расположенные на британской территории, Путин ответил: "Это секрет, военная тайна".

Ранее в МИД России пригрозили, что могут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и "за её пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались при нанесении ударов по целям на территории РФ.

Британский премьер-министр Энди Бернем в ответ подчеркнул, что Великобританияне позволит России запугать себя.