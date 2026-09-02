У Німеччині стався вибух на вокзалі, ЗМІ повідомляють про постраждалих українців

На центральному залізничному вокзалі Аугсбурга, що в Баварії, вранці 2 вересня пролунав вибух.

Про це повідомила поліція Північної Швабії в X, передає "Європейська правда".

Зазначається, що вибух стався в проході будівлі вокзалу біля банку.

Внаслідок вибуху двоє людей отримали легкі травми. Місцева газета Presse Augsburg повідомила, що поранені є громадянами України. За даними журналістів, 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали легкі акустичні травми.

Також було пошкоджено вікна у будівлі.

Правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію. Усі інші колії деякий час продовжували функціонувати, а пасажирам порадили використовувати південний та північний входи на вокзал.

Згодом правоохоронці повідомили про закриття всієї будівлі після того, як виявили підозрілий предмет. Рух потягів зупинили.

Для розслідування на місце викликали фахівців з Баварського земельного кримінального управління кримінальної поліції. За даними поліції, досі незрозуміло, що це був за об'єкт і як стався вибух.

Як повідомлялося, вночі 2 вересня на одній з підстанцій під Кельном стався підозрілий інцидент, у поліції припускають зловмисні дії та зв’язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.

Слідчі перевіряють ймовірний зв’язок події з нещодавньою диверсією у Бранденбурзі, де спробували нашкодити найбільшій електростанції.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.