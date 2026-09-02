В Германии произошел взрыв на вокзале, СМИ сообщают о пострадавших украинцах

На центральном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Баварии утром 2 сентября прогремел взрыв.

Об этом сообщила полиция Северной Швабии в X, передает "Европейская правда".

Отмечается, что взрыв произошел в проходе здания вокзала возле банка.

В результате взрыва два человека получили легкие травмы. Местная газета Presse Augsburg сообщила, что раненые являются гражданами Украины. По данным журналистов, 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили легкие акустические травмы.

Также были повреждены окна в здании.

Правоохранители оцепили здание вокзала и первый путь. Все остальные пути некоторое время продолжали функционировать, а пассажирам посоветовали использовать южный и северный входы на вокзал.

Впоследствии правоохранители сообщили о закрытии всего здания после того, как обнаружили подозрительный предмет. Движение поездов остановили.

Для расследования на место вызвали специалистов из Баварского земельного управления уголовной полиции. По данным полиции, до сих пор неясно, что это был за объект и как произошел взрыв.

Как сообщалось, ночью 2 сентября на одной из подстанций под Кельном произошел подозрительный инцидент, в полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.

Следователи проверяют возможную связь этого события с недавней диверсией в Бранденбурге, где предпринята попытка нанести ущерб крупнейшей электростанции.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев уже активно сотрудничает с Берлином, чтобы помочь Германии в противодействии российским диверсиям.