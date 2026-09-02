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Німеччина успішно випробувала ізраїльську балістичну ракету

Новини — Середа, 2 вересня 2026, 12:27 — Марія Ємець

У Німеччині повідомили про успішне випробування ізраїльської балістичної ракети від  Israel Aerospace Industries.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Випробування балістичної ракети LORA від компанії Israel Aerospace здійснили у північній частині Атлантичного океану. Вона має дальність до 500 км. 

Очільник німецького флоту Ян Крістіан Каак заявив про успішні результати.

"Наші підрозділи можуть успішно розгортати систему, а її потенційна дальність перевершує все, що ми бачили раніше. З точки зору захисту Німеччини та наших союзників, це випробування позначає нову сторінку у стримуванні та готовності до оборони на морі", – прокоментував він.

Німеччина не має подібних власних засобів ураження. Єдиною ракетою з дальністю кількасот кілометрів наразі є крилата ракета Taurus повітряного базування, до неї розробляють також модернізовану версію, яку мають запустити у виробництво з 2029 року. 

Нагадаємо, 13 липня у Парижі "антибалістична коаліція" почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.

"ЄвроПравда" тоді дізналася, які виробники увійшли до складу коаліції.

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