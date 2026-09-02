Германия успешно испытала израильскую баллистическую ракету

В Германии сообщили об успешном испытании израильской баллистической ракеты производства Israel Aerospace Industries.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Испытания баллистической ракеты LORA от компании Israel Aerospace прошли в северной части Атлантического океана. Ее дальность составляет до 500 км.

Глава немецкого флота Ян Кристиан Каак заявил об успешных результатах.

"Наши подразделения могут успешно развертывать систему, а её потенциальная дальность превосходит всё, что мы видели ранее. С точки зрения защиты Германии и наших союзников, это испытание знаменует новую страницу в сдерживании и готовности к обороне на море", – прокомментировал он.

У Германии нет аналогичных собственных средств поражения. Единственной ракетой с дальностью в несколько сотен километров на данный момент является крылатая ракета Taurus воздушного базирования; для нее также разрабатывается модернизированная версия, которую планируется запустить в производство с 2029 года.

Напомним, 13 июля в Париже "антибаллистическая коалиция" начала работу над системой противоракетной обороны Европы.

"ЕвроПравда" тогда узнала, какие производители вошли в состав коалиции.