Медвєдєв пригрозив ударами по Німеччині у відповідь на звинувачення проти Росії

Колишній президент Росії і заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Німеччина заслуговує ударів по підприємствах, які виготовляють озброєння для української армії.

Про це він написав в Telegram, передає "Європейська правда".

Медвєдєв коментував звинувачення, які Берлін висунув Москві щодо причетності до гібридної атаки в аеропорту Лейпцига. Російський посадовець заявив, що цей інцидент, який він назвав вигаданим, є "найм’якшою формою покарання за гріхи" чинного уряду Німеччини.

Заступник голови Радбезу РФ заявив, що країна заслуговує ударів по всіх німецьких підприємствах з виробництва військової техніки для України, а також "по деяких інших місцях у Берліні".

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Німеччина оголосила заходи у відповідь на інцидент в Лейпцигу, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити "Русский дом" та генеральне консульство РФ, заявила, що країна отримає "гідну відповідь".

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.