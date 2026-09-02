Медведев пригрозил ударами по Германии в ответ на обвинения в адрес России

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по предприятиям, производящим вооружение для украинской армии.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Медведев комментировал обвинения, которые Берлин выдвинул Москве в причастности к гибридной атаке в аэропорту Лейпцига. Российский чиновник заявил, что этот инцидент, который он назвал вымышленным, является "самой мягкой формой наказания за грехи" действующего правительства Германии.

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что страна заслуживает ударов по всем немецким предприятиям по производству военной техники для Украины, а также "по некоторым другим местам в Берлине".

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Германия объявила ответные меры в связи с инцидентом в Лейпциге, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя решение Германии закрыть "Русский дом" и генеральное консульство РФ, заявила, что страна получит "достойный ответ".

Подробнее на эту тему – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.