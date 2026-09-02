Британія оштрафувала лондонський банк за обхід санкцій проти Росії
Велика Британія оштрафувала лондонське відділення американського банку Citibank на 4,7 мільйона фунтів стерлінгів (6,35 млн доларів) за порушення санкцій проти Росії.
Про це повідомили в Управлінні з впровадження фінансових санкцій (OFSI), передає "Європейська правда".
Штраф наклали через те, що лондонське відділення американського банку CBNA London, як вважається, надавало кошти на користь осіб, щодо яких діють санкції.
Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило, що більшість порушень сталася в період з лютого по листопад 2022 року, і що банк CBNA London добровільно повідомив регулятору про ці випадки.
OFSI зазначило, що багато з цих порушень виникли на тлі запровадження санкцій на початковому етапі, що, за словами відомства, створило "значне навантаження на процеси обробки попереджень та розслідувань у банку".
"OFSI не вважає, що з боку CBNA London був якийсь умисел порушити санкції. Однак згадані вище помилки та недоліки в сукупності були істотними та значними і траплялися в широкому спектрі бізнес-напрямків та систем банку", – зазначив регулятор у своїй заяві.
Нагадаємо, 10 серпня, Управління державної безпеки та розвідки Австрії заявило про розкриття міжнародної схеми, в рамках якої віденська компанія постачала обладнання, яке використовувалося для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів в обхід санкцій Європейського Союзу.
У липні суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії. Його засудили до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.
В лютому Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії.