Британия оштрафовала лондонский банк за обход санкций против России

Великобритания оштрафовала лондонское отделение американского банка Citibank на 4,7 млн фунтов стерлингов (6,35 млн долларов) за нарушение санкций против России.

Об этом сообщили в Управлении по внедрению финансовых санкций (OFSI), передает "Европейская правда".

Штраф наложен из-за того, что лондонское отделение американского банка CBNA London, как считается, предоставляло средства в пользу лиц, в отношении которых действуют санкции.

Управление по вопросам применения финансовых санкций сообщило, что большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, и что банк CBNA London добровольно сообщил регулятору об этих случаях.

OFSI отметило, что многие из этих нарушений возникли на фоне введения санкций на начальном этапе, что, по словам ведомства, создало "значительную нагрузку на процессы обработки предупреждений и расследований в банке".

"OFSI не считает, что со стороны CBNA London имелся какой-либо умысел нарушить санкции. Однако упомянутые выше ошибки и недостатки в совокупности были существенными и значительными и имели место в широком спектре бизнес-направлений и систем банка", – отметил регулятор в своем заявлении.

Напомним, 10 августа Управление государственной безопасности и разведки Австрии заявило о раскрытии международной схемы, в рамках которой венская компания поставляла оборудование, использовавшееся для производства двигателей для российских ракет и истребителей в обход санкций Европейского Союза.

В июле суд в Финляндии признал виновным в нарушении европейских санкций финского бизнесмена Ристо Риихимяки, который занимался экспортом грузовиков и прицепов в соседнюю Россию. Его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В феврале Германия арестовала 5 человек по подозрению в оборонных закупках для России.