Зеленський висловив співчуття Норвегії з приводу смерті короля Гаральда

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від імені України залишив запис у книзі співчуття з приводу смерті норвезького короля Гаральда V.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Президент розповів, що 2 вересня зробив запис у книзі співчуття в резиденції посла Норвегії в Україні та від імені України висловив найщиріші співчуття королівській родині й усьому норвезькому народу з приводу смерті короля Гаральда V.

Today, I made an entry in the condolence book at the residence of the Ambassador of Norway to Ukraine and, on behalf of our country, expressed my deepest condolences to the Royal Family and the entire Norwegian people on the passing of King Harald V.



Ukraine will always remember… pic.twitter.com/IIehvTCiGY – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026

"Україна завжди пам’ятатиме його підтримку та щиру солідарність із нашим народом. Особливо в найважчі для України часи Норвегія була поруч. За ці роки ми стали близькими друзями", – зазначив Зеленський.

"Україна вибудувала міцні відносини з Норвегією та королівською родиною і завжди буде вдячна за всю допомогу та підтримку. Світла пам’ять Його Величності", – написав він.

Нагадаємо, 89-річний король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня, він на той час був найстаршим монархом Європи. Похорон відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.

Новий король Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

Читайте також: Підтримка України та зв’язки з Епштейном. Головне про нового короля Норвегії та його родину.