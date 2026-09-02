Укр Рус Eng

Зеленський висловив співчуття Норвегії з приводу смерті короля Гаральда

Новини — Середа, 2 вересня 2026, 13:39 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від імені України залишив запис у книзі співчуття з приводу смерті норвезького короля Гаральда V.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда". 

Президент розповів, що 2 вересня зробив запис у книзі співчуття в резиденції посла Норвегії в Україні та від імені України висловив найщиріші співчуття королівській родині й усьому норвезькому народу з приводу смерті короля Гаральда V.

"Україна завжди пам’ятатиме його підтримку та щиру солідарність із нашим народом. Особливо в найважчі для України часи Норвегія була поруч. За ці роки ми стали близькими друзями", – зазначив Зеленський.

"Україна вибудувала міцні відносини з Норвегією та королівською родиною і завжди буде вдячна за всю допомогу та підтримку. Світла пам’ять Його Величності", – написав він. 

Нагадаємо, 89-річний король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня, він на той час був найстаршим монархом Європи. Похорон відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу. 

Новий король Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня. 

Читайте також: Підтримка України та зв’язки з Епштейном. Головне про нового короля Норвегії та його родину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Норвегія
Реклама: