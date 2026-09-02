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Зеленский выразил соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда

Новости — Среда, 2 сентября 2026, 13:39 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от имени Украины оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью норвежского короля Харальда V.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Президент рассказал, что 2 сентября оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Норвегии в Украине и от имени Украины выразил самые искренние соболезнования королевской семье и всему норвежскому народу в связи с кончиной короля Харальда V.

"Украина всегда будет помнить его поддержку и искреннюю солидарность с нашим народом. Особенно в самые тяжелые для Украины времена Норвегия была рядом. За эти годы мы стали близкими друзьями", – отметил Зеленский.

"Украина выстроила прочные отношения с Норвегией и королевской семьёй и всегда будет благодарна за всю помощь и поддержку. Светлая память Его Величеству", – написал он.

Напомним, 89-летний король Норвегии Харальд V скончался 28 августа, он на тот момент был старейшим монархом Европы. Похороны состоятся 9 сентября, перед этим норвежцы могут прийти отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца.

Новый король Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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