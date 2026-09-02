Зеленский выразил соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от имени Украины оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью норвежского короля Харальда V.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Президент рассказал, что 2 сентября оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Норвегии в Украине и от имени Украины выразил самые искренние соболезнования королевской семье и всему норвежскому народу в связи с кончиной короля Харальда V.

Today, I made an entry in the condolence book at the residence of the Ambassador of Norway to Ukraine and, on behalf of our country, expressed my deepest condolences to the Royal Family and the entire Norwegian people on the passing of King Harald V.



Ukraine will always remember… pic.twitter.com/IIehvTCiGY – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026

"Украина всегда будет помнить его поддержку и искреннюю солидарность с нашим народом. Особенно в самые тяжелые для Украины времена Норвегия была рядом. За эти годы мы стали близкими друзьями", – отметил Зеленский.

"Украина выстроила прочные отношения с Норвегией и королевской семьёй и всегда будет благодарна за всю помощь и поддержку. Светлая память Его Величеству", – написал он.

Напомним, 89-летний король Норвегии Харальд V скончался 28 августа, он на тот момент был старейшим монархом Европы. Похороны состоятся 9 сентября, перед этим норвежцы могут прийти отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца.

Новый король Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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