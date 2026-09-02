Іспанія наполягає на причетності Росії до кризи в Сеуті, попри звіт ЄС

Іспанський уряд наголошує на ролі російських мереж у підготовці напливу мігрантів до Сеути наприкінці липня, незважаючи на звіт Європейської служби зовнішніх справ, у якому зазначається, що вони займалися роздмухуванням кризи вже після її виникнення.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес у коментарі EFE, передає "Європейська правда".

Перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії, іспанський міністр повідомив, що на зустрічі підніме тему міграційної кризи в Сеуті, яка сталася наприкінці липня, а також причетності Росії до її виникнення.

"Є багато твітів від різних осіб, серед яких є й ті, хто обіймає державні посади, які є у відкритому доступі. Навіть мій український колега (Андрій Сибіга. – Ред.) опублікував твіт того самого дня – сьогодні він буде тут, і ми обговоримо все це в залі – у якому детально описав, як російські мережі були дуже, дуже активними на той момент", – зазначив Альбарес.

Міністр зазначив, що уряд має весь опис того, як відбувалася дезінформація, яка і спричинила наплив мігрантів до анклаву в Африці.

"І як воно поступово спотворювалося аж до того, що 30-го числа вже взагалі не йшлося про рішення суду, а про те, що кордон з Іспанією в Сеуті був відкритий. Отже, вся ця інформація є", – заявив він.

Альбарес відкидає версію ЄС про причини кризи в Сеуті. Європейська служба зовнішніх справ заявила про "спроби Росії скористатися" міграційною кризою в Сеуті. Водночас вона вказала на відсутність доказів, які підтверджують, що масовий приплив десятків тисяч мігрантів "був спровокований дезінформацією з боку іноземних державних суб’єктів".

Альбарес також засудив те, що "консервативні "мегаінфлюенсери", такі як Ілон Маск, намагалися роз’єднати іспанців і розколоти Європу, використовуючи міграційну кризу в іспанському місті Сеута.

Крім того, міністр назвав неприйнятним те, що європейські уряди "допомагали поширювати дезінформацію" щодо ситуації в анклаві.

31 серпня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня.

31 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виявила інтенсивну російську пропагандистську кампанію по всій Європі, в якій міграційна криза в іспанському анклаві Сеута використовується з метою дестабілізації.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки