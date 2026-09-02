Испания настаивает на причастности России к кризису в Сеуте, несмотря на отчет ЕС

Испанское правительство подчеркивает роль российских сетей в подготовке наплыва мигрантов в Сеуту в конце июля, несмотря на отчет Европейской службы внешних дел, в котором отмечается, что они занимались раздуванием кризиса уже после его возникновения.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в комментарии EFE, передает "Европейская правда".

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Ирландии испанский министр сообщил, что на встрече поднимет тему миграционного кризиса в Сеуте, произошедшего в конце июля, а также причастности России к его возникновению.

"Есть много твитов от разных людей, среди которых есть и те, кто занимает государственные должности, которые находятся в открытом доступе. Даже мой украинский коллега (Андрей Сибига. – Ред.) опубликовал твит в тот же день – сегодня он будет здесь, и мы обсудим все это в зале – в котором подробно описал, как российские сети были очень, очень активны в тот момент", – отметил Альбарес.

Министр отметил, что у правительства есть полное описание того, как происходила дезинформация, которая и вызвала наплыв мигрантов в анклав в Африке.

"И как она постепенно искажалась вплоть до того, что 30-го числа речь уже вообще не шла о решении суда, а о том, что граница с Испанией в Сеуте была открыта. Итак, вся эта информация имеется", – заявил он.

Альбарес отвергает версию ЕС о причинах кризиса в Сеуте. Европейская служба внешних дел заявила о "попытках России воспользоваться" миграционным кризисом в Сеуте. В то же время она указала на отсутствие доказательств, подтверждающих, что массовый приток десятков тысяч мигрантов "был спровоцирован дезинформацией со стороны иностранных государственных субъектов".

Альбарес также осудил то, что "консервативные "мегаинфлюенсеры", такие как Илон Маск, пытались разобщить испанцев и расколоть Европу, используя миграционный кризис в испанском городе Сеута.

Кроме того, министр назвал неприемлемым то, что европейские правительства "помогали распространять дезинформацию" относительно ситуации в анклаве.

31 августа премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля.

31 июля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выявила интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе, в которой миграционный кризис в испанском анклаве Сеута используется с целью дестабилизации.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки